Union mit drei Neuen: Startelf-Debüt für Stuttgarts Zagadou

Stuttgart (dpa) - Der 1. FC Union Berlin setzt im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart an diesem Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) auf drei frische Kräfte. Niko Gießelmann, Genki Haraguchi und Paul Jaeckel rücken drei Tage nach dem 1:0-Sieg bei Malmö FF in der Europa League neu in die Startelf der Köpenicker. Kapitän Christopher Trimmel und Verteidiger Diogo Leite sitzen stattdessen zunächst auf der Bank. Janik Haberer steht genau wie der frühere Stuttgarter Timo Baumgartl, der zuletzt schon wegen eines positiven Corona-Tests gefehlt hatte, nicht im Kader.

In der VfB-Abwehr feiert Neuzugang Dan-Axel Zagadou sein Startelf-Debüt und verdrängt Pascal Stenzel auf die Bank. In der Offensive startet Tiago Tomás anstelle von Chris Führich. Verteidiger Borna Sosa sitzt nach überstandenem Infekt zumindest wieder auf der Bank.