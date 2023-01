Unter Drogen: Autofahrerin soll Kollision vorgetäuscht haben

Steinach (dpa/lsw) - Kokain, Amphetamine und Marihuana: Eine junge Autofahrerin soll der Polizei unter Drogeneinfluss einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto vorgetäuscht haben. Die 23-Jährige rief die Polizei an, um einen angeblichen Zusammenstoß bei Steinach (Ortenaukreis) auf der Bundesstraße 33 zu melden, wie die Beamten am Montag mitteilten. Die junge Frau schilderte demnach, dass ein anderes Fahrzeug sie beim Überholen geschnitten habe. Dann sei es zum Zusammenstoß gekommen.

Die Beamten sprachen am späten Sonntagabend mit der Frau vor Ort, schauten sich den Schaden am Auto und an der Unfallstelle an. Dabei ergab sich den Angaben zufolge schon bald der Verdacht, dass die Frau sich den Zusammenstoß nur ausgedacht habe und allein gegen eine Leitplanke gefahren war. Ein erster Test schlug zudem positiv auf Kokain, Amphetamine und Marihuana an. Die Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen, wegen Vortäuschens einer Straftat und des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.