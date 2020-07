Unterkunft wegen brennender Matratze geräumt

Neuhausen auf den Fildern (dpa/lsw) - Wegen einer brennenden Matratze ist eine Flüchtlingsunterkunft in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) geräumt worden. «Wir gehen im Moment von fahrlässiger Brandstiftung aus», sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Verletzt wurde bei dem Brand am frühen Morgen niemand. Die Bewohner mussten das Haus wegen der starken Rauchentwicklung verlassen. Schon Anfang Juli war die Unterkunft wegen eines brennenden Müllsacks geräumt worden. Damals erlitten zwei Bewohner eine leichte Rauchvergiftung.