Untersteller warnt: Klimawandel auch im Südwesten rasant

Stuttgart (dpa/lsw) - Umweltminister Franz Untersteller hat erneut und vehement vor den dramatischen Auswirkungen des Klimawandels für Baden-Württemberg in den kommenden Jahrzehnten gewarnt. «Die Folgen sind immer mehr zu spüren, auch bei uns im Land», sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Stuttgart. «Immer häufigere Hitzewellen, Dürreschäden oder vermehrtes Auftreten von Schädlingen sind Zeichen, dass der Klimawandel in Baden-Württemberg Realität ist.»

Seit den 1990er-Jahren verlaufe die Entwicklung zunehmend rasant, sagte der Minister bei der Vorstellung des «Monitoringberichts 2020 zur Anpassungsstrategie an den Klimawandel». Seit 2000 zählten bereits 16 Jahre zu den 20 wärmsten in Baden-Württemberg. Fast in jedem Jahr seien die Temperaturrekorde in Folge gebrochen worden. Für den Zeitraum bis 2050 zeigten die aktuellen Auswertungen der regionalen Klimamodelle durch die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) einen weiteren Temperaturanstieg.

Die durchschnittliche Anzahl der Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad könnte nach den Computermodellen im Rheingraben und im Rhein-Neckar-Raum im extremsten Fall von derzeit etwa 70 auf mehr als 100 Tage ansteigen. Im Rheingraben in Karlsruhe könnte sich die Zahl der heißen Tage pro Jahr von durchschnittlich etwa 16 Tagen (1971-2000) auf mehr als 50 (2071-2100) erhöhen.

Im letzten Monitoringbericht seiner Amtszeit formuliert Unterstellers Ministerium auf mehr als 200 Seiten die Folgen des Klimawandels unter anderem für Wald und Forstwirtschaft, die Bauern und den Naturschutz, den Wasserhaushalt und Tourismus, die Gesundheit, Stadt- und Raumplanung sowie die Wirtschaft.

