Ursache nach tödlichen Unfall auf B 462 weiterhin unklar

Dunningen (dpa/lsw) - Nachdem zwei Menschen bei einem Autounfall im Kreis Rottweil gestorben sind, ist die Ursache auch Tage danach noch unklar gewesen. «Wir ermitteln weiter nach dem genauen Unfallhergang», teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Um den Unfallhergang zu klären, zog die Polizei einen Gutachter hinzu. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Freitagabend waren vier Autos auf der Bundesstraße 462 nahe Dunningen zusammengestoßen. Ein 37 Jahre alter Autofahrer und die 21 Jahre alte Beifahrerin eines anderen Wagens starben an der Unfallstelle. Eine 54 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, ebenso wie eine leicht verletzte 28-Jährige. In welchem Verhältnis die Menschen zueinander standen, blieb zunächst unklar.

