Ursache von Wohnhausbränden in Lauffen noch unbekannt

Lauffen (dpa/lsw) - Nach dem Brand zweier Wohnhäuser in Lauffen (Kreis Heilbronn) sucht die Polizei weiter nach der Ursache. Befragungen von Zeugen hätten bislang keine neuen Erkenntnisse gebracht, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Das Haus, in dem das Feuer ausgebrochen war, konnte wegen Einsturzgefahr bislang noch nicht betreten werden.

Das Feuer war am Montagnachmittag in einem der Häuser ausgebrochen und hatte später auf ein Nachbargebäude übergegriffen. Die Bewohner retteten sich ins Freie. Verletzt wurde niemand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Flammen beide Gebäude vorerst unbewohnbar machten. Zwei Nachbarhäuser wurden laut Sprecher durch das Löschwasser ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt nach einer Schätzung rund 300 000 Euro.