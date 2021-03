Urteil aufgehoben: Dritter Prozess um Mord im Klosterwald

Karlsruhe/Loccum (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Studentin im Wald am Kloster Loccum (Landkreis Nienburg) gibt es einen dritten Prozess gegen den zuletzt freigesprochenen Tatverdächtigen. Das Urteil des Landgerichts Verdens vom 22. November 2019 werde aufgehoben, teilte der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in Karlsruhe mit. Die Staatsanwaltschaft sowie die Eltern der Getöteten als Nebenkläger hatten Revision eingelegt. (Az. 3 StR 183/20)

In einem ersten Prozess war ein vorbestrafter Vergewaltiger wegen Totschlags zu elfeinhalb Jahren Haft mit späterer Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Das Gericht saß es als erwiesen an, dass der heute 53-Jährige die damals 23-Jährige während eines Freigangs aus dem Maßregelvollzug tötete. Gegen dieses erste Urteil hatten die Eltern, die eine Verurteilung wegen Mordes forderten, erfolgreich Revision eingelegt. Aber der zweite Prozess endete überraschend mit einem Freispruch.

«Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsmittel, an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen», teilte der BGH mit.

© dpa-infocom, dpa:210311-99-780859/3