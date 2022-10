Urteil erwartet im Prozess um Mord an 85-Jähriger

Ellwangen (dpa) - Im Prozess um den Mord an einer 85 Jahre alten Frau in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) werden heute die Plädoyers und das Urteil erwartet.

Der 27 Jahre alte Angeklagte brach nach Auffassung der Staatsanwaltschaft im März dieses Jahres nachts in die Wohnung der Seniorin ein, um Wertgegenstände zu stehlen. Als die Frau versuchte, die Polizei zu rufen, trat und schlug der damals 26-jährige Grieche laut Anklage auf sie ein. Die Seniorin starb später an ihren Verletzungen.