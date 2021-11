Urteil zu Brandstiftung an Singener Wahrzeichen möglich

Konstanz (dpa/lsw) - Im Prozess gegen einen ehemaligen Feuerwehrmann wegen Brandstiftung unter anderem an einem Wahrzeichen der Stadt Singen könnte heute ein Urteil fallen. Eine Verkündung sei nach den Plädoyers möglich, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Konstanz mit. Der 37 Jahre alte Angeklagte hatte zum Prozessauftakt die Taten weitgehend eingeräumt. Er habe Druck abbauen wollen, dabei hätten auch seine Persönlichkeitsstörung und Alkoholkonsum eine Rolle gespielt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, zwischen Anfang November 2020 und Mitte Februar 2021 vier Mülltonnen in Singen angezündet zu haben. In einem Fall führte der Brand zur kompletten Zerstörung der denkmalgeschützten Scheffelhalle, der Schaden beläuft sich laut Anklage auf mehrere Millionen Euro. Verletzt wurde niemand. Der Mann war in der Vergangenheit bereits wegen Brandstiftung auffällig geworden. Das Gericht wird daher auch beurteilen, ob der 37-Jährige einen Hang zu schwerwiegenden Straftaten hat.

