Vater soll auf Tochter eingestochen haben: Lebensgefahr

Ehingen (dpa/lsw) - Ein 60-Jähriger soll in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) mit einem Messer auf seine erwachsene Tochter eingestochen und sie lebensbedrohlich verletzt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fanden Beamte die 31-Jährige am späten Freitagabend in einer Grünanlage in der Nähe des Bahnhofs. Der Mann sei nach bisherigen Erkenntnissen nach einem Streit auf die 31-Jährige losgegangen. Dabei soll er mehrmals auf sie eingestochen haben.

Der Rettungsdienst brachte die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der tatverdächtige Vater wurde von der Polizei in der Nähe des Tatorts festgenommen. Er sollte noch im Laufe des Samstags dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.