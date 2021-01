Metzingen (dpa/lsw) - Ein Vater und sein neunjähriger Sohn sind am Freitag bei einem Zimmerbrand schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Kind nach Polizeiangaben in eine Spezialklinik. Der 38-Jährige, der sich bei Löschversuchen verletzt habe, sei ebenfalls ins Krankenhaus gekommen. Wieso bei Renovierungsarbeiten in dem Haus in Metzingen ein Feuer ausbrach, müssen die Ermittler noch klären.