Verbot von Abendspielen in SC-Arena: Regierung «überrascht»

Freiburg (dpa) - Das vorläufige Verbot von Bundesliga-Abendspielen im neuen Stadion des SC Freiburg stößt beim Regierungspräsidium (RP) auf kein Verständnis. Man sei überrascht vom Beschluss des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs, teilte das RP Freiburg am Dienstag mit. Nach der Beschwerde einiger Anwohner hatte die Behörde dem SC in der neuen Arena vorerst Bundesliga-Spiele ab 20.00 Uhr untersagt, auch an Sonntagen zwischen 13.00 und 15.00 Uhr darf dort nicht gespielt werden. Trotzdem glaubt das RP noch an eine Klärung vor dem Freiburger Verwaltungsgericht.

«Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass unsere Argumente im Hauptsacheverfahren am Verwaltungsgericht Freiburg überzeugen werden und die Rechtsfrage gegebenenfalls höchstrichterlich zu unseren Gunsten geklärt wird», hieß es in der Mitteilung.

Wann die Mannschaft von Trainer Christian Streich in ihr neues Stadion umzieht, ist allerdings noch unklar. Zunächst wird der SC seine Heimpartien weiter im Schwarzwaldstadion austragen.