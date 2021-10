Verdächtiger Gegenstand: Kaufhaus in Ulm evakuiert

Ulm (dpa) - Wegen eines verdächtigen Gegenstands ist ein Kaufhaus in der Innenstadt von Ulm evakuiert worden. Die Polizei sei am Freitagvormittag über den Gegenstand informiert worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ulm. Zum Schutz der Menschen vor möglichen Gefahren sei das Kaufhaus geräumt worden. Um was es sich bei dem Gegenstand genau handelt, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes seien angefordert worden.

