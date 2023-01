Verdächtiger in Illerkirchberg wird am Donnerstag vernommen

Illerkirchberg (dpa) - Nach dem Messerangriff in Illerkirchberg, bei dem ein Mädchen starb und eines schwer verletzt wurde, soll der mutmaßliche Täter am Donnerstag (5. Januar) vernommen werden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Ulm auf Anfrage am Montag mit. Bei der Vernehmung soll auch die Verteidigerin des Verdächtigen dabei sein. Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, zwei Mädchen am 5. Dezember auf dem Schulweg mit einem Messer angegriffen zu haben. Eine 14-Jährige wurde bei dem Angriff getötet, ihre 13 Jahre alte Freundin schwer verletzt.

Der Mann aus Eritrea sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Ihm wird Mord und versuchter Mord vorgeworfen. Er hatte zunächst zu den Vorwürfen geschwiegen, sich aber zuletzt aussagebereit gezeigt.