Verdächtiger nach Attacken in Unterensingen gefasst

Unterensingen (dpa/lsw) - Nach den lebensgefährlichen Attacken auf zwei Männer in Unterensingen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Er wurde im Raum Stuttgart festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag bestätigte. Weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht.

Der 31-Jährige steht im Verdacht, am Freitagabend in der Gemeinde im Kreis Esslingen den Vater seiner Freundin angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Zuvor soll er nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei mit dem 73-Jährigen in einem Haus in Streit geraten sein. Im Anschluss war er aus dem Gebäude geflüchtet. Auf einem Gehweg sei er dann nach wenigen Metern auf einen 48 Jahre alten Mann getroffen, dem er ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben soll. Bei dem zweiten Opfer handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Unbeteiligten.

Nach den Taten war der Verdächtige zu Fuß geflohen. Die Polizei hatte daraufhin mit einem Großaufgebot nach ihm gesucht. Auch ein Hubschrauber und ein Spürhund waren im Einsatz. Gegen den Iraner wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

