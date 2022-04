Verdacht auf Nasenbeinbruch bei VfB-Verteidiger Ito

Stuttgart (dpa) - VfB-Verteidiger Hiroki Ito hat sich möglicherweise das Nasenbein gebrochen. Eine abschließende Untersuchung solle am Dienstag Aufschluss über die Verletzung geben, teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist aus Stuttgart am Montag mit. Itos Einsatz am kommenden Sonntag im Schlüsselspiel bei Hertha BSC sei nach aktuellem Stand nicht gefährdet. Auch Mittelfeldspieler Orel Mangala könne voraussichtlich trotz seiner Probleme am Sprunggelenk in Berlin spielen. Mangala war am Samstag beim 0:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 ausgewechselt worden.