Verdi ruft in Rhein-Neckar-Region zu Warnstreiks auf

Mannheim (dpa/lsw) - Verdi ruft am heutigen Freitag im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes in der Rhein-Neckar-Region zu Arbeitsniederlegungen auf. Die Gewerkschaft will mit einem eintägigen Warnstreik der Beschäftigten der Stadt Mannheim inklusive der Erzieherinnen und Erzieher ihrer Forderung nach einem Angebot der Arbeitgeber in der Tarifrunde Nachdruck verleihen.

Arbeitsniederlegungen soll es auch bei den Rhein-Neckar-Verkehrsbetrieben und anderen kommunalen Einrichtungen in der Region geben. In Mannheim steht eine Kundgebung auf dem Programm.

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben.