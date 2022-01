Vergabe der «Goldenen Narrenschelle» auf 2023 verschoben

Rust/München (dpa) - Wegen der Corona-Pandemie bekommt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die «Goldene Narrenschelle» der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) erst im nächsten Jahr. Das entschied die VSAN nach Angaben vom Freitag in Absprache mit dem Europa-Park in Rust. Die Verleihung soll nun am 8. Februar 2023 stattfinden. Laudator werde der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sein. Die Bayerische Staatskanzlei und das Staatsministerium Baden-Württemberg hätten die Narren gebeten, die Vergabe der Narrenschelle zu verlegen, da eine persönliche Teilnahme in diesem Jahr nicht möglich sei.

