Verkehrsminister war Sportlehrer von Stuttgarter OB

Stuttgart (dpa/lsw) - Landesverkehrsminister Winfried Hermann (69) hat in seinem früheren Leben als Sportlehrer Frank Nopper - seines Zeichens heute Stuttgarter Oberbürgermeister - schwitzen lassen. Der Grünen-Politiker sei in der Abi-Klasse sein Sportlehrer gewesen, erzählte der Rathauschef der Landeshauptstadt im Rahmen des Stuttgarter Kinder- und Familienfestivals, wie «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» (Freitag) berichteten. Sport sei eines seiner Lieblingsfächer gewesen, sagte der 61-jährige CDU-Politiker. Heute fehle dafür oft die Zeit: «Leider treibe ich viel zu wenig Sport, aber wenn, dann schwimme ich am liebsten oder gehe spazieren.»