Verkehrsminister wirbt für Rheinbrücken-Lösung mit Radweg

Karlsruhe (dpa/lsw) - Radwege, ein ÖPNV-Konzept und eine bessere Anbindung des Autoverkehrs: Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wirbt im Streit um die zweite Rheinbrücke bei Karlsruhe für eine nachhaltige Lösung. «Aus meiner Sicht steht einem erfolgreichen Vergleich nichts im Wege», sagte er am Mittwoch vor dem Hintergrund der Verhandlung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg. Eine neue Autobrücke ohne Radwege? Das geht aus Sicht des Ministers gar nicht: «Auf die Brücke muss auch der Radverkehr.» Man müsse bei einem solchen Projekt, das über 100 Jahre stehen werde, «weit in die Zukunft hineindenken».

Hermann betonte: «Ich hatte immer Verständnis für die Argumente der Stadt Karlsruhe.» Man könne nicht ein Verkehrsproblem lösen und neue Probleme schaffen. Als Verkehrsminister Baden-Württembergs sei er als Auftragsverwalter des Bundes aber immer etwas zwischen den Interessen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz auf der einen Seite und der Stadt Karlsruhe und Naturschützern auf der anderen Seite gestanden.

Er sei zuversichtlich, dass man für die neue Brücke eine ganzheitliche Lösung finden könne, die neben der Einbindung des Radverkehrs und einem neuen ÖPNV-Konzept auch eine bessere Anbindung an die B36 vorsieht. Das Land ist Hermann zufolge bereit, eine Machbarkeitsstudie zum ÖPNV in Auftrag zu geben, die prüfen soll, was mit der vorhandenen Infrastruktur noch geht. Ziel sei es, dass die neue Brücke für Karlsruhe so schonend wie möglich werde. «Wir sind bereit, alles zu machen, was geht.»

Gegen die zweite Rheinbrücke haben die Stadt Karlsruhe sowie der Landesverband Baden-Württemberg des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) geklagt (Az.: 5 S 2834/17 und 5 S 2835/17). Die Umweltschützer wollen die Brücke nicht, weil dadurch aus ihrer Sicht Schutzgebiete und seltene Tierarten in den Rheinauen bedroht sind. Die Stadt Karlsruhe befürchtet zuviel Flächenverbrauch und mehr Staus. Laut aktueller Planung soll die neue Querung etwa 1,4 Kilometer entfernt von der alten entstehen.