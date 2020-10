Bruchsal (dpa/lsw) - Ein 17-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall im Kreis Karlsruhe lebensgefährlich verletzt worden. Derzeit sei unklar, wie genau es dazu gekommen war, teilte die Polizei in der Nacht zu Montag mit. Anwohner hatten in Bruchsal am späten Abend einen Knall und quietschende Reifen gehört. Wenig später stellten Beamte wenige Straßen vom Unfallort entfernt ein Auto sicher. Ein tatverdächtiger Fahrer wurde ermittelt.