Vermeintliches Rendezvous: Mann von vier Frauen verprügelt

Tuttlingen (dpa/lsw) - Ein Blind Date ist für einen jungen Mann in Tuttlingen anders verlaufen als erhofft: Gleich mehrere junge Frauen attackierten ihn und sein Auto. Polizeiangaben zufolge war der 24-Jährige im Glauben, sich in der Nacht auf Mittwoch auf einem Freibadparkplatz mit einer jungen Frau verabredet zu haben. Diese hatte ihm «Spaß» versprochen. Als er dort ankam, traten vermutlich vier bislang unbekannte Frauen zwischen 18 Jahren und 20 Jahren an sein Auto heran. Sie öffneten die Fahrertüre, zerrten den Mann heraus, zerrissen sein Shirt, bissen und schlugen ihn mit Fäusten und Gürteln und zerkratzten sein Auto. Dann flüchteten sie.