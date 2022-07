Vermisster Mann mit etlichen Tieren in Wohnung gefunden

Mannheim (dpa/lsw) - Auf der Suche nach einem vermissten Mann hat die Polizei etliche Tiere in einer Mannheimer Wohnung sichergestellt. Der vermisste 77-Jährige wurde dort am Freitag in einer hilflosen Lage gefunden. Er wurde umgehend vom Rettungsdienst versorgt und später in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. In der Wohnung befanden sich den Angaben zufolge zudem 70 bis 80 Wellensittiche, kleine Papageien und Tauben sowie ein Aquarium. Aufmerksame Nachbarn hatten die Polizei verständigt, weil sie den Mann länger nicht gesehen hatten. Mitarbeiter der Stadt brachten die Tiere am Samstag in ein Tierheim.