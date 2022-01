Verpuffung beim Kaminanzünden: Frau verletzt

Gütersloh (dpa/lnw) - Beim Anzünden eines Kamins ist eine Frau in Gütersloh durch eine Verpuffung verletzt worden - im Gesicht und an den Händen. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Die 48-Jährige Eigentümerin einer Doppelhaushälfte hatte am Mittwochabend versucht, den Kaminofen im Wohnzimmer mit Bio-Ethanol anzuzünden. Die Flasche sei ihr dabei aus der Hand gerutscht und dann «offensichtlich explosionsartig in Brand geraten». Die 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Gebäude wurde nach ersten Erkenntnissen nichts beschädigt.

