Versuchter Diebstahl: Literweise Diesel floss in die Erde

Albbruck (dpa/lsw) - Bei einem versuchten Diebstahl in der Nähe von Albbruck (Kreis Waldshut) sind etwa 800 Liter Diesel in den Erdboden gelaufen. Das betroffene Erdreich musste abgetragen werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Unbekannte sollen in der Nacht zum Mittwoch einen Radlader von einem umzäunten Abstellplatz gestohlen haben und damit zu einer Baustelle an der Bundesstraße 34 gefahren sein. Dort sollen die Unbekannten ein Dieselfass auf den Frontlader geladen haben.

«Bei der Durchfahrt eines Grabens fiel dieses jedoch von der Gabel», informierte die Polizei. Durch den Aufprall habe sich ein Ventil des Fasses geöffnet - und literweise Diesel floss in die Erde. Der Diebstahl sei Bauarbeitern am Mittwochmorgen aufgefallen. «Hinweise zu den Tätern haben wir noch nicht», sagte ein Polizeisprecher.