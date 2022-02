Versunkenes Luxusauto erfolgreich aus dem Neckar gezogen

Gundelsheim (dpa) - Ein im Neckar untergegangener Luxuswagen ist am Donnerstag bei Gundelsheim aus dem Fluss geborgen worden. Dies teilte eine Polizeisprecherin mit. Das Auto, das laut Polizei von einem 37-Jährigen nach einer Pinkelpause versehentlich in den Neckar manövriert worden war, wurde sichergestellt. Es waren Taucher im Einsatz sowie ein spezielles Bergungsschiff und ein Polizeiboot. Für den Schiffsverkehr war der Neckar zwischenzeitlich gesperrt. Das Technische Hilfswerk hatte am Dienstagabend am Grund des Flusses im Kreis Heilbronn ein Objekt mit Hilfe eines Sonars geortet.

Nach dem Fahrzeug wurde mehrere Tage gesucht. Das Auto soll nun genauer untersucht werden, wie die Polizeisprecherin weiter mitteilte. Der 37-Jährige hatte sein Auto laut Polizei am Sonntagabend an einer Bootsrampe in Gundelsheim geparkt, um dort seine Notdurft zu verrichten. Beim Versuch weiterzufahren, landete er mit seinem Wagen wegen eines Fahrfehlers im Fluss. Dort sei das Auto zunächst an der Wasseroberfläche getrieben und dann in Höhe des Dorfes Böttingen vollständig im Neckar versunken.

Der Mann konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und selbstständig das Ufer erreichen. Er erlitt einen Schock und war leicht unterkühlt. Den Schaden an seinem Wagen schätzte die Polizei auf rund 100 000 Euro.

