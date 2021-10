Verteidiger Bormuth fehlt KSC wohl bis zur Winterpause

Karlsruhe (dpa/lsw) - Innenverteidiger Robin Bormuth wird dem Karlsruher SC vermutlich noch bis zur Winterpause fehlen. Wegen hartnäckiger Probleme am Sprunggelenk wurde der 26-Jährige am Mittwoch operiert, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Bormuth hatte sich die Verletzung im September im Training zugezogen. Damit dürfte KSC-Trainer Christian Eichner in der Abwehrzentrale auch in den kommenden Partien auf Routinier Daniel Gordon setzen.

