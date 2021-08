Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Rafael Garcia auf dessen Wunsch hin aufgelöst. Das gab der Club am Montag bekannt. Garcia war 2020 vom Chemnitzer FC nach Mannheim gewechselt. In der laufenden Saison kam er zwar in allen Pflichtspielen zum Einsatz, aber nie von Beginn an.

© dpa-infocom, dpa:210830-99-25041/2