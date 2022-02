Verunglückter Motorradfahrer von Auto überrollt

Riedlingen (dpa/lsw) - Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Zusammenprall vom entgegenkommenden Verkehr überrollt worden und lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Motorradfahrer sah zuvor ein abbiegendes Auto in Riedlingen zu spät und fuhr auf dieses auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Seine hinter ihm sitzende 16-jährige Beifahrerin stürzte mit ihm auf die Straße. Eine 23-jährige Autofahrerin kam ihnen entgegen und prallte zuerst gegen das Motorrad und überrollte dann den Motorradfahrer. Ein Rettungshubschrauber brachte den 17-Jährigen am Mittwochabend in eine Klinik. Auch die Beifahrerin des Motorradfahrers verletzte sich bei dem Unfall im Landkreis Biberach schwer.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-62057/2