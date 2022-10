Verwandte wird misstrauisch: Frau noch rechtzeitig gerettet

Freiburg (dpa/lsw) - Einer aufmerksamen Verwandten hat eine hilflose ältere Frau in Freiburg sehr wahrscheinlich ihr Leben zu verdanken. Die Angehörige lebt zwar weit entfernt, doch wurde sie am Dienstag skeptisch, weil die 1945 geborene Frau nicht wie gewohnt ans Telefon ging, wie die Polizei mitteilte. Sie alarmierte die Beamten, die der gesundheitlich seit längerem bereits angeschlagenen Seniorin gemeinsam mit Feuerwehr und Drehleiter zur Hilfe kommen konnte. «Gerade noch rechtzeitig» sei das geschehen, hieß es am Donnerstag. Die bewusstlose Patientin sei sofort behandelt worden.