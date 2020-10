VfB-Chef Hitzlsperger will mit Sportdirektor verlängern

Stuttgart (dpa) - VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger möchte den Vertrag von Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat gerne zeitnah verlängern. «Ich bin sehr froh, dass er da ist und wünsche mir auch, dass er noch lange bei uns bleibt», sagte Hitzlsperger der Deutschen Presse-Agentur. Mislintats aktueller Vertrag läuft am 30. Juni 2021 aus. «Ich habe erst Dienstag mit ihm darüber gesprochen», sagte Hitzlsperger. «Er kennt meine Meinung. Ich denke, dass er sehr gut zu uns passt - und das nicht nur für zwei Jahre, sondern länger.»

Mislintat arbeitet seit April 2019 für den schwäbischen Fußball-Bundesligisten. Mit der aktuellen Kaderzusammenstellung der Stuttgarter durch Mislintat sowie der Arbeit von Trainer Pellegrino Matarazzo zeigt sich Hitzlsperger sehr zufrieden. «Das Schöne ist für mich zunächst, dass die anfängliche Kritik an unserer sportlichen Ausrichtung verstummt ist. Das beste Argument, was wir liefern konnten, ist so eine hungrige Mannschaft mit einem Trainer, der perfekt zu ihr passt», sagte der 38-Jährige.