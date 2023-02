VfB-Duo fehlt gegen Werder - Sosa und Zagadou vor Rückkehr

Stuttgart (dpa) - Die personelle Situation beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart entspannt sich zunehmend. Zwar fallen für das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den SV Werder Bremen in Tiago Tomás und Silas Katompa Mvumpa zwei potenzielle Stammkräfte in der Offensive aus. In der Defensive seien die zuletzt verletzten Borna Sosa und Dan-Axel Zagadou aber wieder Optionen, sagte VfB-Coach Bruno Labbadia zwei Tage vor dem Heimspiel.

Die Schwaben zogen unter der Woche durch einen 2:1-Erfolg gegen den Zweitligisten SC Paderborn ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein und feierten dadurch den ersten Pflichtspielsieg unter Labbadia. «Wir müssen eine Top-Leistung bringen und unsere individuellen Fehler abstellen», sagte der Coach, der besonders vor den Werder-Angreifern Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug warnt. «Die beiden machen es gut. Aber Werder besteht nicht nur aus Füllkrug und Ducksch. Das ist eine eingespielte Truppe.»

In der Startelf wird voraussichtlich Winter-Neuzugang Genki Haraguchi stehen, der zuletzt beim 1. FC Union Berlin spielte. «Er bringt Ruhe ins Spiel, und das ist gut», sagte Labbadia über den Japaner, der nach seiner Einwechslung in Paderborn zu überzeugen wusste.