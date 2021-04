VfB Friedrichshafen trennt sich von Volleyball-Coach Warm

Friedrichshafen (dpa) - Nach der erneut verpassten Meisterschaft in der Volleyball-Bundesliga hat sich der VfB Friedrichshafen von Trainer Michael Warm getrennt. Der ausgelaufene Vertrag des 53-Jährigen wurde nicht verlängert, wie der Rekordmeister am Montag mitteilte. «Wir danken Michael Warm für die zwei Jahre und wissen, wie schwierig vor allem diese Saison für die komplette Mannschaft war», sagte VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Wer Warms Nachfolger wird, werde in den nächsten Tagen feststehen, hieß es in der Mitteilung weiter. Der VfB hatte die Finalserie um den Titel vergangene Woche mit 0:3 gegen die Berlin Volleys verloren.

