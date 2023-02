VfB hofft gegen Köln auf ersten Liga-Sieg unter Labbadia

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga will der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) endlich den ersten Sieg unter Trainer Bruno Labbadia holen. Dann empfangen die Schwaben den in diesem Jahr noch ungeschlagenen 1. FC Köln. Noch schwerer wird die Aufgabe für den Tabellenvorletzten dadurch, dass Torjäger Serhou Guirassy wegen seiner Verletzung weiter ausfällt. Auch der bisherige Stammtorwart Florian Müller wird gegen den FC nicht auf dem Platz stehen. Nach durchwachsenen Leistungen in dieser Saison setzt Labbadia vorerst auf den bisherigen Ersatzkeeper Fabian Bredlow.