VfB hofft mit Wimmer auf Ende der Sieglos-Serie

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart hofft im Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Nach der Trennung von Pellegrino Matarazzo wurde bisher kein neuer Chefcoach präsentiert. Gegen Bochum wird der bisherige Co-Trainer Michael Wimmer als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie stehen. Das Duell des Tabellenvorletzten mit dem Letzten sei extrem wichtig, aber kein Schicksalsspiel oder Endspiel, sagte der Interimstrainer.

Verzichten muss der VfB auf die gesperrten Serhou Guirassy und Atakan Karazor. Abwehrchef Waldemar Anton, der gegen Union Berlin eine Platzwunde am Kopf erlitt, kann spielen. Die Bochumer feierten mit dem 3:0 gegen Frankfurt vergangenes Wochenende ihren ersten Sieg und dürften entsprechend mit neuem Selbstvertrauen antreten.