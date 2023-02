VfB mit neuem Schwung zum Abstiegskracher auf Schalke

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart will den Schwung aus dem jüngsten Heimsieg gegen Köln mitnehmen und beim FC Schalke 04 die nächsten Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Er erwarte einen «heißen Kampf», sagte Trainer Bruno Labbadia vor dem Duell der beiden abstiegsbedrohten Traditionsclubs am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Der VfB liegt vor dem 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf Rang 14. Die Schalker spielten zuletzt gleich viermal in Serie 0:0 und sind Tabellenletzter. Stürmer Serhou Guirassy und Verteidiger Pascal Stenzel werden den Stuttgartern verletzt fehlen, im Tor wird erneut Fabian Bredlow stehen.