VfB startet Vorbereitung am 27. Juni

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart startet mit einem Mannschaftstraining am 27. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Am 2. Juli bestreiten die Schwaben ihr erstes Testspiel beim Landesligisten SV Böblingen, wie sie am Dienstag mitteilten. Vom 9. bis 16. Juli bezieht das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo ein Trainingslager im Allgäu. Das erste Pflichtspiel steht zwischen dem 29. Juli und 1. August an. In diesem Zeitraum findet die erste Runde des DFB-Pokals statt.