VfB Stuttgart gegen Bochum vor bis zu 25.000 Zuschauern

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga kann der VfB Stuttgart wieder auf mehr Fans im Stadion bauen. Schon an diesem Samstag gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) dürfen die Schwaben bis zu 25.000 Zuschauer begrüßen. Darauf einigten sich die Länder in der Ministerpräsidenten-Konferenz am Mittwoch.

Der VfB erhält auf Basis seines Hygienekonzepts und unter Berücksichtigung der 2G-plus-Regelung eine Sondergenehmigung durch die Stuttgarter Ämter in Abstimmung mit dem Sozialministerium. Bislang waren wegen der Corona-Auflagen 10.000 Anhänger in Baden-Württemberg zugelassen.

