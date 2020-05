VfB Stuttgart mit Neustart beim SV Wehen Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart kehrt heute (13.30 Uhr/Sky) ins Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurück. Im ersten Spiel nach der mehrwöchigen Corona-Pause tritt der Tabellenzweite beim SV Wehen Wiesbaden an. Mit einem Sieg beim Aufsteiger wollen die Schwaben ihre Ambitionen auf die direkte Rückkehr in die Bundesliga festigen. Die Mannschaft und das Trainerteam um Chefcoach Pellegrino Matarazzo reisten bereits am Samstag mit vier Bussen nach Hessen. Möglicherweise kommt Neuzugang Sasa Kalajdzic nach überstandener Knieverletzung zu seinem Debüt für den VfB.