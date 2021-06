VfB Stuttgart startet ohne Endo in die Saisonvorbereitung

Stuttgart (dpa) - Mit den obligatorischen Leistungstests ist der VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Eine erste Gruppe von Spielern, darunter Flügelspieler Tanguy Coulibaly und Verteidiger Konstantinos Mavropanos, war am Dienstag an der Reihe. Die Tests ziehen sich bis Donnerstag, wie der VfB mitteilte Am Freitag steht das erste Mannschaftstraining mit Trainer Pellegrino Matarazzo an.

Der Japaner Wataru Endo wird dann fehlen und die komplette Vorbereitung verpassen. Erst nach den Olympischen Spielen soll der Leistungsträger wieder zur Mannschaft stoßen. Stürmer Silas Katompa Mvumpa, der nach VfB-Angaben bisher unter falschem Namen und falschem Alter spielte, fehlt weiterhin aufgrund seines Kreuzbandrisses.

Die Bundesliga-Saison beginnt für die Schwaben am 14. oder 15. August mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth. Schon am Wochenende zuvor steht die erste Runde des DFB-Pokals an.

