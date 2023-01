VfB Stuttgart strebt Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal an

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart will beim SC Paderborn heute Abend erstmals seit sieben Jahren wieder ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Trainer Bruno Labbadia hat großen Respekt vor den Ostwestfalen. Sie seien «eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga», sagte der 56-Jährige. Natürlich sei der VfB als Fußball-Bundesligist aber favorisiert. Ob Stammtorhüter Florian Müller oder wie in den ersten beiden Pokal-Runden Ersatzkeeper Fabian Bredlow spielen wird, ließ der Coach am Montag offen. Er stärkte dem zuletzt patzenden Müller aber demonstrativ den Rücken.