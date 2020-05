VfB Stuttgart trauert um ehemaligen Zeugwart Jochen Seitz

Stuttgart (dpa/lsw) - Der frühere VfB-Zeugwart Jochen Seitz ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte der Stuttgarter Fußball-Zweitligist am Montag mit. Seitz, der unter anderem von 1968 bis 2002 als Zeugwart der Lizenzspielermannschaft der Schwaben gearbeitet hatte, starb laut Vereinsangaben am vergangenen Freitag. Noch bis 2012 betreute er die VfB-Amateure, bis fast zuletzt sei der gelernte KfZ-Mechaniker zudem noch oft im Clubzentrum gewesen. «Mit Jochen Seitz hat der VfB einen seiner Treuesten verloren. Der VfB Stuttgart wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren», hieß es in der Mitteilung weiter.