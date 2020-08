VfB Stuttgart trifft im DFB-Pokal erneut auf Hansa Rostock

Rostock (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals zum dritten Mal in Serie auf Hansa Rostock. Der Fußball-Drittligist gewann am Samstag vor 780 Zuschauern im heimischen Ostseestadion gegen den NOFV-Oberligisten Torgelower FC Greif mit 3:0 (1:0) und verteidigte damit den Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern. Die erste Runde des DFB-Pokals wird vom 11. bis 14. September ausgetragen, Bundesliga-Rückkehrer VfB muss auswärts in Rostock antreten.