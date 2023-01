VfB Stuttgart verlängert mit Silas vorzeitig bis 2026

Stuttgart (dpa) - Silas Katompa Mvumpa bleibt längerfristig beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 24 Jahre alte Offensivspieler verlängerte seinen im Juni 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre, wie die Schwaben am Sonntag mitteilten. «Mit seiner Schnelligkeit und seiner Torgefahr ist Silas ein wichtiger Faktor in unserem Offensivspiel», sagte der neue Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der frühzeitig erklärt hatte, dass die Ausdehnung der Zusammenarbeit mit dem Kongolesen eine «hohe Priorität» habe. «In ihm steckt noch weiteres Potenzial, das wir in den kommenden Monaten und Jahren gemeinsam mit ihm entwickeln wollen.»

Silas war im Sommer 2019 vom FC Paris zum VfB gekommen und bestritt wettbewerbsübergreifend seitdem 83 Pflichtspiele. Er erzielte dabei 25 Tore und bereitete 15 Treffer vor. «Ich fühle mich hier sehr wohl. Der Club bietet mir ein sehr gutes Umfeld, um mich weiter zu verbessern», sagte Silas, der zuletzt immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.