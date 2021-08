VfB Stuttgart verpflichtet Franzosen Millot

Stuttgart (dpa) - Kurz nach dem Auftaktsieg in der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart die Verpflichtung eines weiteren Spielers bekanntgegeben. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Enzo Millot wechselt vom französischen Erstligisten AS Monaco zu den Schwaben, er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Am Samstagnachmittag hatte der VfB sein erstes Ligaspiel der neuen Saison gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 5:1 gewonnen.

«Enzo Millot war trotz seines jungen Alters bereits seit über einem Jahr fester Bestandteil des Kaders der AS Monaco und konnte dort wertvolle Erfahrungen im Profibereich sammeln», sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat einer Vereinsmitteilung vom Samstagabend zufolge über den Franzosen. «Wir freuen uns sehr, dass wir Enzo langfristig an den VfB binden konnten, weil wir davon überzeugt sind, dass er schnell ein wichtiger Faktor für unser Spiel werden kann.»

