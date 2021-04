VfB Stuttgart vor Verpflichtung von Sturm-Talent Kuol

Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart steht nach dpa-Informationen kurz vor einer Verpflichtung von Stürmer Alou Kuol. Der 19-Jährige spielt aktuell für die Central Coast Mariners in der australischen A-League und erzielte in dieser Saison bislang sieben Tore in 15 Partien. Bei einem Transfer des Sudanesen im Sommer müsste der VfB eine Ausbildungsentschädigung im niedrigen sechsstelligen Bereich bezahlen. Ob Kuol direkt für das Profi- oder zunächst in der Regionalliga-Mannschaft der Schwaben eingeplant werden soll, ist noch offen. Zuvor hatte unter anderen der «Kicker» über das Interesse des VfB an dem Offensivtalent berichtet.

