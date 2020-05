VfB Stuttgart will bei Dynamo Dresden nachlegen

Dresden (dpa/lsw) - Nach dem Last-Minute-Sieg gegen den Hamburger SV will der VfB Stuttgart im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga heute nachlegen. Beim Tabellenletzten Dynamo Dresden tritt die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo als klarer Favorit an. Mit einem weiteren Erfolg würde der VfB seinen zweiten Tabellenplatz zumindest festigen. Matarazzo muss auf den gesperrten Holger Badstuber verzichten. Für den Ex-Nationalspieler dürfte Kapitän Marc Oliver Kempf in die Startelf zurückkehren.