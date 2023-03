VfB Stuttgart will Fall auf direkten Abstiegsplatz vermeiden

Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz verhindern. Daher hofft Trainer Bruno Labbadia auf einen Sieg und drei Punkte seiner Mannschaft. Seit seiner Rückkehr nach Stuttgart hat der Tabellen-16. in neun Bundesligaspielen jedoch erst einmal gewonnen. Torjäger Serhou Guirassy wird dem VfB nach einer Adduktorenverletzung weiterhin fehlen. Der Einsatz von Mittelfeldspieler Enzo Millot ist nach einer Erkältung fraglich.