VfB Stuttgart will mit Wimmer in Dortmund weiter punkten

Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hofft auch im dritten Spiel unter Interimstrainer Michael Wimmer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund auf einen Erfolg. Der 42-Jährige bangt vor der Partie gegen den Vizemeister um den Einsatz des angeschlagenen Innenverteidigers Dan-Axel Zagadou. Der Franzose spielte bis zum Ende der vergangenen Saison noch für die Borussia. VfB-Rechtsverteidiger Pascal Stenzel ist zudem an einem grippalen Infekt erkrankt. Dafür kehrt Abwehrchef Waldemar Anton nach seiner Sperre im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld in die Startelf des Tabellen-14. zurück.

Mit Wimmer an der Seitenlinie gewann der VfB nach der Trennung von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo gegen Zweitligist Bielefeld mit 6:0 und zuvor in der Bundesliga gegen Schlusslicht VfL Bochum mit 4:1. Ob der bisherige Co-Trainer nach der Partie in Dortmund vorerst weiter auf der Bank sitzt oder der Verein in Kürze einen neuen Trainer präsentiert, ist noch nicht klar.