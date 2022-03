VfB Stuttgart will nicht auf die Konkurrenz schauen

Berlin (dpa) - Der VfB Stuttgart will im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga nicht zu den direkten Konkurrenten schielen. «Das ist gar nicht wichtig. Da wollen wir gar nicht hinschauen», sagte Sportdirektor Sven Mislintat beim Pay-TV-Sender Sky vor dem Meisterschaftsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin. «Bei sich zu bleiben, ist die wichtigste Qualität.» Mit einem Sieg im Stadion An der Alten Försterei würde der VfB «einen Riesenschritt machen», egal, was die Konkurrenten machen würde, betonte Mislintat.

